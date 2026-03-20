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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo conoció programación para el duelo con Rublev en el Masters 1.000 de Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno enfrentará al ruso en la segunda ronda del torneo en Florida.

Tabilo conoció programación para el duelo con Rublev en el Masters 1.000 de Miami
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El chileno Alejandro Tabilo (41° en el ranking ATP) conoció la programación para su duelo contra el ruso Andrey Rublev (16°) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, el cual será este sábado 21 de marzo.

Según la organización del torneo, la raqueta criolla se medirá ante el moscovita en la Cancha 7 durante el tercer turno de la jornada, por lo que saltaría a la pista aproximadamente a las 15:00 horas (18:00 GMT).

La jornada en dicha cancha arrancará a las 12:00 horas de este viernes y Tabilo jugará después del enfrentamiento entre el belga Zizou Bergs (45°) contra el argentino Tomás Etcheverry (32°) y del duelo del francés Corentin Moutet (33°) ante el checoTomas Machac (48°).

En el historial, Tabilo y Rublev solo se han enfrentado en una ocasión, con triunfo para el europeo por 7-6 (3) y 6-1, en la primera ronda del ATP de Basilea en 2024.

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