Tabilo conoció su camino en Estocolmo para cerrar la temporada

Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) conoció este sábado su cuadro para el ATP 250 de Estocolmo, torneo con el que cerrará su temporada 2026 y en el que debutará directamente en los octavos de final gracias a su condición de cuarto cabeza de serie.

El chileno quedó libre en la primera ronda y espera por el ganador del enfrentamiento entre el francés Quentin Halys (46°) y un jugador proveniente de la qualy, quienes definirán a su primer rival en el certamen sueco.

En caso de avanzar, Tabilo podría encontrarse en una hipotética semifinal con el noruego Casper Ruud (23°), segundo favorito del campeonato y exnúmero dos del mundo.

Por su parte, el estadounidense Taylor Fritz (12°) encabeza la parte alta del cuadro como principal sembrado y aparece como un posible rival en una eventual final. El norteamericano ganó los cuatro enfrentamientos previos entre ambos.

El zurdo nacional buscará cerrar el año con una buena actuación luego de su eliminación en la primera ronda del Masters 1.000 de París ante Rafael Jódar. El torneo de Estocolmo se disputará entre el 8 y el 14 de noviembre.