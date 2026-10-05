Tabilo escaló en el ranking ATP y se apretó la "batalla" entre Garin y Barrios

Alejandro Tabilo, primera raqueta chilena, regresó al top 30 del ranking ATP luego de que este lunes se publicara una nueva actualización de la clasificación mundial.

El zurdo nacional avanzó un casillero y alcanzó el 30° puesto con 1.605 puntos, manteniendo una amplia ventaja como el mejor tenista chileno del circuito.

Más apretada está la lucha por convertirse en la segunda raqueta del país. Cristian Garin se mantuvo en el lugar 131 con 446 unidades, mientras Tomás Barrios escaló tres posiciones y quedó inmediatamente detrás, en el puesto 132 con 442 puntos.

De esta manera, apenas cuatro puntos separan al ariqueño y Barrios en una disputa que podría cambiar durante las próximas semanas.

Más atrás, Matías Soto retrocedió cuatro lugares para instalarse 252°, mientras que Nicolás Jarry volvió a caer en la clasificación y apareció 867°, ocho posiciones más abajo respecto de la actualización anterior. El exnúmero uno de Chile prepara su regreso al circuito para noviembre.

En la parte alta del ranking no hubo cambios en los primeros cuatro puestos. Jannik Sinner continúa como número uno del mundo con 11.000 puntos, seguido por Alexander Zverev y Carlos Alcaraz.

Daniil Medvedev avanzó al quinto lugar y desplazó a Felix Auger-Aliassime al sexto, mientras Alex de Miñaur subió al noveno puesto y Arthur Fils descendió al décimo.

Top ten del ranking ATP

Jannik Sinner (Italia) - 11.000 puntos (0) Alexander Zverev (Alemania) - 9.720 (0) Carlos Alcaraz (España) - 5.260 (0) Ben Shelton (Estados Unidos) - 4.680 (0) Daniil Medvedev (Rusia) - 4.010 (+1) Felix Auger-Aliassime (Canadá) - 3.890 (-1) Flavio Cobolli (Italia) - 3.680 (0) Frances Tiafoe (Estados Unidos) - 3.380 (0) Alex de Miñaur (Australia) - 3.300 (+1) Arthur Fils (Francia) - 3.275 (-1)

Ranking de los chilenos