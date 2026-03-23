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Tabilo se mide ante Michelsen en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami
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Autor: Redacción Cooperativa
El chileno viene de dejar en el camino al ruso Andrey Rublev.
El chileno viene de dejar en el camino al ruso Andrey Rublev.
Este lunes, Alejandro Tabilo (41°) se mide ante el estadounidense Alex Michelsen (40°) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, donde el teniste chileno viene de dejar en el camino a Andrey Rublev.
- Alex Michelsen vs. Alejandro Tabilo. 17:00 horas. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl