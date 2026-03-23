Tabilo se mide ante Michelsen en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami

Este lunes, Alejandro Tabilo (41°) se mide ante el estadounidense Alex Michelsen (40°) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, donde el teniste chileno viene de dejar en el camino a Andrey Rublev.

- Alex Michelsen vs. Alejandro Tabilo. 17:00 horas. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl