Tabilo tras su paso a tercera ronda de US Open: "Sabía que debía mantener el ritmo"

Alejandro Tabilo (28° ATP) expresó su alegría por el triunfo ante el australiano Alexei Popyrin que le valió entrar de forma inédita a la tercera ronda del US Open, aunque admitió lo complejo del partido.

"Fue un arranque difícil, (Popyrin) sacó increíble y yo estuve un poco presionado con mi saque, sabiendo que tenía que sacar bien. Después agarré mi ritmo de saque y pude llevarme esos dos tie-break que fueron cruciales y feliz de cómo sacamos todo el partido", dijo a ESPN.

El nacional comentó la búsqueda de la remontada tras el primer set: "Ahí traté de jugar, empezar un poco más de atrás, de cambiarle los saques; entrar, salir. Traté de incomodarlo un poco, después enfocarme más en lo que yo puedo hacer bien, que era sacar".

"Después, cuando empecé a sacar mejor, él también lo sintió un poco y sabía que tenía que mantener ese ritmo. El tie-break lo jugué muy confiado, muy agresivo, que me ayudó mucho y me dieron esos puntos que estuvieron para cualquier lado. Nada, lo pudimos sacar", añadió.

Por otra parte, la primera raqueta nacional destacó que "este año me he sentido increíble físicamente. Hemos estado trabajando esa parte muchísimo. Hemos estado muy bien ahí, aguantando calambres y sentí que estaba corriendo todo el partido".

Tabilo además indicó que "sería espectacular" tener al alemán Alexander Zverev como rival, aunque el objetivo general es "hacer lo mejor posible, seguir recuperando y tratar de seguir con este ritmo".