Tabilo ya tiene día y hora para iniciar su camino en el Masters de Shanghai

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 30° del ranking ATP, ya tiene programación para su estreno en el Masters 1.000 de Shanghai, penúltimo torneo de esta categoría en la temporada.

El nacido en Toronto, quien quedó libre en la primera ronda por su condición de 29° cabeza de serie, enfrentará al experimentado español Pablo Carreño Busta, actual 65° del mundo y exnúmero 10 del ranking.

El hispano consiguió su paso a segunda ronda después de vencer al argentino Mariano Navone por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3.

Tabilo y Carreño Busta registran tres enfrentamientos previos, con ventaja de 2-1 para el español. El chileno cayó en la fase grupal de la ATP Cup 2022 y en los cuartos de final del Challenger de Olbia 2025, mientras que se impuso en su cruce más reciente, disputado este año en el Masters 1000 de Roma.

El encuentro fue programado para este sábado en el segundo turno del court 4, por lo que comenzará cerca de las 03:00 horas de Chile.

Una victoria instalará a Tabilo en la tercera ronda, instancia en la que aparece como posible rival el canadiense Félix Auger-Aliassime, número seis del mundo y cuarto cabeza de serie, quien lo eliminó en la segunda fase de este mismo torneo durante la edición pasada.