Tabilo ya tiene rival y programación para su estreno en el Challenger de Valencia

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) ya dejó atrás la desastrosa eliminación en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma y se trasladó a España para disputar esta semana el Challenger de Valencia.

El nacional es el primer cabeza de serie del certamen y quedó libre en primera ronda, por lo que debutará en octavos de final, instancia donde se enfrentará al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°), quien este miércoles eliminó al local español Daniel Mérida (86°) por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2.

El partido fue programado para este jueves en el primer turno de la Pista Central, por lo que arrancará a las 5:00 horas chilena.

Ante el norteamericano tiene un duelo previo y se remonta a 2024 cuando cayó en la primera ronda del Abierto de Australia en cinco sets.

De ganar, el zurdo nacido en Canadá se verá las caras ante el triunfador del duelo entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el alemán Daniel Altmaier (64°).