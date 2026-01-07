Argentina quedó eliminada en los cuartos de final de la United Cup

Argentina quedó eliminada de los cuartos de final de la United Cup tras caer por 2-1 frente a Suiza, elenco que aseguró su pase a las semifinales del certamen que reúne a equipos mixtos.

En el primer turno, la helvética Belinda Bencic (11° del ranking) derrotó a Solana Sierra (66°) en dos sets por parciales de 6-2 y 6-2, lo que dejó la serie 1-0 a favor de los europeos

En el siguiente encuentro, Sebastián Baez (43°) emparejó la serie, luego de vencer por 7-5 y 6-4 al tres veces ganador de Grand Slam, Stan Wawrinka (156°).

La serie se definió en el último partido de dobles mixto, en el que Belinda Bencic y Jakub Paul vencieron a Maria Lourdes Carle y Guido Andreozzi por doble 6-3.

El cuadro suizo, espera rival en semifinales, que saldrá del ganador entre República Checa y Bélgica.