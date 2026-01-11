Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

Polonia derribó a Suiza y levantó su primera United Cup

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El conjunto blanquirrojo se desquitó a costa de los helvéticos.

Polonia derribó a Suiza y levantó su primera United Cup
 EFE
El partido del dobles mixto entre los polacos Katarzina Kawa y Jan Zielinski y los suizos Belinda Boncic y Jakub Paul dio este domingo a Polonia su primera Copa United de tenis, en Sídney.

Los polacos, finalistas en 2024 y 2025, se impusieron en dos sets a los helvéticos (6-4 y 6-3) en el tercer choque de la final.

En el primer encuentro, entre Iga Swiatek y Belinda Boncic, la polaca se vio superada en tres sets. La número dos en el ranking de la WTA se puso uno arriba en el primer set (6-3), pero en el segundo fue incapaz de ganar un juego (6-0) y en el tercero la helvética, undécima, cerró con un 6-3 para darle el primer punto a Suiza.

El individual masculino cruzó a Stan Wawrinka, 156 en la clasificación, con Hubert Hurkacz, 83 de la ATP, que inició a su favor con un 6-3. Sin embargo, el polaco remontó con dos parciales, también de 6-3, para dejar todo en manos de un dobles exitoso para su país.

En portada