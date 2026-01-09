Pupilo de Massú está en semifinales de la United Cup con Polonia
La serie se definió en el dobles mixto.
Polonia consiguió su lugar en semifinales de la United Cup, tras vencer al combinado australiano por 2-1 por los cuartos de final del torneo.
En el primer turno del día se enfrentaron, Alex de Miñaur (5° del ranking) contra el pupilo de Nicolás Massú, Hubert Hurkacz (69°). La balanza se inclinó a favor del oceánico y se llevó el partido por parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, lo que dejó la llave 1-0 para Australia.
El segundo duelo lo protagonizaron, Iga Swiatek (2°) y Maya Joint (32°). En un encuentro sin muchas complicaciones para la polaca, logró igualar la serie con un resultado de doble 6-1.
La serie se definió en el dobles mixto, donde la dupla Katarzyna Kawa y Jan Zielinski le dieron el pase a la siguiente fase a los europeos, tras derrotar por 6-4 y 6-0 a Storm Hunter y John-Patrick Smith.
Con esto, Polonia enfrentará a Estados Unidos por un pase a la final de la United Cup.