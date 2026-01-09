Pupilo de Massú está en semifinales de la United Cup con Polonia

Polonia consiguió su lugar en semifinales de la United Cup, tras vencer al combinado australiano por 2-1 por los cuartos de final del torneo.

En el primer turno del día se enfrentaron, Alex de Miñaur (5° del ranking) contra el pupilo de Nicolás Massú, Hubert Hurkacz (69°). La balanza se inclinó a favor del oceánico y se llevó el partido por parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, lo que dejó la llave 1-0 para Australia.

El segundo duelo lo protagonizaron, Iga Swiatek (2°) y Maya Joint (32°). En un encuentro sin muchas complicaciones para la polaca, logró igualar la serie con un resultado de doble 6-1.

La serie se definió en el dobles mixto, donde la dupla Katarzyna Kawa y Jan Zielinski le dieron el pase a la siguiente fase a los europeos, tras derrotar por 6-4 y 6-0 a Storm Hunter y John-Patrick Smith.

Con esto, Polonia enfrentará a Estados Unidos por un pase a la final de la United Cup.