Suiza y Polonia chocarán en la final de la United Cup

Suiza, liderada por Belinda Bencic, alcanzó la final de la United Cup después de superar a Bélgica, y disputará el título ante Polonia, que derrotó al campeón defensor Estados Unidos para instalarse en su tercera definición al hilo.

Bencic comandó al cuadro helvético durante toda la competición mixta por equipos, que ha formado parte de la apertura del año competitivo. El combinado suizo ganó todos los encuentros en la ruta hacia la final, tanto en individual como en dobles.

La tenista suiza, undécima del mundo, ganó su compromiso Elise Mertens en tres sets (6-3, 4-6 y 7-6(0) en dos horas y 39 minutos, y encarriló la serie contra el conjunto belga que equilibró la situación al ganar el individual masculino. Zizou Bergs batió al veterano Stanislas Wawrinka, de 40 años, que este curso ha anunciado su retirada. Begs ganó por 6-3, 6-7(4) y 6-3.

Todo quedó en manos del punto de dobles y Bencic volvió a asumir la responsabilidad. Y junto a Jakub Paul vencieron a Mertens y Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 y sellaron la clasificación de Suiza para la primera final de su historia en la United Cup.

En la otra semifinal, el dobles mixto que disputaron Kararzyna Kawa y Jan Zielinski le proporcionó a Polonia la victoria sobre Estados Unidos, gracias a un marcador de 6-3, 0-6 y 10-5 en el duelo decisivo.

Previamente, Hubert Hurkacz adelantó al combinado polaco al imponerse a Taylor Fritz por 7-6(1) y 7-6(2), en un duelo marcado por los saques directos. Después, Coco Gauff salió al rescate del campeón y se impuso a Iga Swiatek por 6-4 y 6-2, pero no fue suficinte ante el menionado traspié en el dobles.

La final de jugará este domingo 11 de enero.