Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

Zizou Bergs lideró la clasificación de Bélgica a semifinales de la United Cup

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los belgas se enfrentarán a Suiza por un pase a la final.

Zizou Bergs lideró la clasificación de Bélgica a semifinales de la United Cup
Bélgica, liderados por Zizou Bergs, quien agredió a Cristian Garín en la recordada llave de Copa Davis de 2025, consiguió su lugar en semifinales de la United Cup, tras vencer por 2-1 a República Checa en los cuartos de final del certamen.

En el primer turno, Bergs (42°del ranking) derrotó a Jakub Mensik (18°) por parciales de 6-2 y 7-6, lo que dejó la serie 1-0 a favor del equipo belga.

La serie la cerró Elise Mertens (20°) que vino de atrás y venció por 5-7, 6-1 y 7-5 a Barbora Krejcikovae (55°) en poco más de dos horas y media.

Ya en el duelo por el honor de dobles mixto, la pareja checa Linda Fruhvirtova y Dalibor Svrcina vencieron a Greet Minnen y Sander Gille por 6-7, 6-3 y 10-3.

Con esto, Bélgica enfrentará a Suiza por un pase a la final del torneo australiano.

