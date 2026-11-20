El tenista español Carlos Alcaraz cerró con una nueva victoria su participación en la fase de grupos de las Finales ATP de Turín, luego de imponerse al italiano Flavio Cobolli por parciales de 6-4 y 6-1, pese a las molestias físicas que lo obligaron a jugar con protección en el isquiotibial y la rodilla.

El encuentro se extendió por apenas una hora y cinco minutos y permitió al español completar la fase inicial con tres triunfos y sin ceder sets. Alcaraz ya tenía asegurado el primer lugar de su grupo antes del partido, mientras Cobolli estaba eliminado y se despidió del certamen sin victorias.

En las semifinales, programadas para este sábado, Alcaraz enfrentará al estadounidense Ben Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, con el objetivo de avanzar a la definición de un torneo que todavía no figura en su palmarés.