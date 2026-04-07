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Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Alcaraz impuso su condición de campeón en Montecarlo y avanzó a tercera ronda

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El español derrotó a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 en una hora y diez minutos.

Alcaraz impuso su condición de campeón en Montecarlo y avanzó a tercera ronda
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El campeón vigente del Masters 1.000 de Montecarlo arrancó la defensa de su título con una victoria sólida. Carlos Alcaraz superó a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 en una hora y diez minutos, imponiéndose por cuarta vez consecutiva al argentino, quien había eliminado en primera ronda al veterano Stanislas Wawrinka.

El triunfo le permite al español sumar su sexta victoria seguida en Montecarlo y extender a 14su racha de victorias consecutivas en arcilla.

En tercera ronda, Alcaraz esperará al ganador del partido entre Juan Martín Etcheverry y el vencedor del encuentro entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn.

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