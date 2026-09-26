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Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Alcaraz salvó dos puntos de partido ante Fritz e igualó la Laver Cup para Europa

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El español ganó por 6-3, 4-6 y 13-11 en Londres. Su victoria dejó la serie 5-5 ante el Resto del Mundo, a la espera del último dobles del sábado.

Alcaraz salvó dos puntos de partido ante Fritz e igualó la Laver Cup para Europa
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El español Carlos Alcaraz derrotó a Taylor Fritz por 6-3, 4-6 y 13-11 este sábado en el O2 Arena de Londres e igualó 5-5 la Laver Cup entre Europa y el Resto del Mundo. El español salvó dos puntos de partido en el superdesempate y aportó dos puntos a su equipo.

Europa llegó al encuentro en desventaja 3-5 tras las derrotas de Flavio Cobolli ante Learner Tien y de Alexander Zverev frente a Alex de Miñaur. El triunfo de Alcaraz dejó la serie empatada antes del dobles que cerrará la jornada.

El murciano también había ganado el viernes junto a Jakub Mensik: vencieron por 6-4 y 6-4 a Fritz y Alexander Bublik. Así, Alcaraz participó en la obtención de tres de los cinco puntos sumados por Europa hasta el momento.

La Laver Cup concluirá este domingo. En la última jornada, cada partido entregará tres puntos y el primer equipo que llegue a 13 se quedará con el título.

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