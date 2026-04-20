Carlos Alcaraz se quedó con el premio Laureus al mejor deportista del año

El tenista español Carlos Alcaraz fue distinguido este lunes en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista del año, después de conquistar ocho títulos en 2025, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de terminar el año como número uno del mundo en el ATP.

El murciano ya fue galardonado por Laureus como deportista revelación de 2023 y se hizo este lunes con el premio principal después de ser nominado para el mismo junto al pertiguista sueco Armand Duplantis, que fue quien lo ganó en la última oportunidad.

En ese sentido, Alcaraz se impuso a otros candidatos como el mismo Duplantis, el tenista italiano Jannik Sinner, el piloto español y campeón de MotoGP Marc Márquez, el futbolista francés y actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el ciclista esloveno Tadej Pogacâr, triple campeón del Tour de Francia.

Ganador de 26 títulos ATP y actual número 2 del mundo, el español conquistó 8 torneos el año pasado: Tokio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam, con un total de 71 victorias y 9 derrotas. Este año ganó en Australia y en Doha