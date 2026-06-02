Carlos Alcaraz volvió a entrenar con férula en la muñeca derecha
El español pisó nuevamente la pista en Murcia tras casi 50 días fuera por la lesión sufrida en Barcelona.
El español pisó nuevamente la pista en Murcia tras casi 50 días fuera por la lesión sufrida en Barcelona.
El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, volvió a entrenar en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy, en Murcia, con una férula protectora en la muñeca derecha.
El jugador de El Palmar se lesionó hace un mes y medio durante el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, donde disputó su último partido oficial el 14 de abril con triunfo por 6-4 y 6-2 ante el finlandés Otto Virtanen. En un video publicado en Instagram, Alcaraz apareció golpeando la pelota con la mano izquierda para no forzar la derecha dañada.
La lesión dejó a Alcaraz fuera de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, actualmente en disputa. El español también anunció su baja del ATP 500 de Queen's y de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.