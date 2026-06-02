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Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz volvió a entrenar con férula en la muñeca derecha

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El español pisó nuevamente la pista en Murcia tras casi 50 días fuera por la lesión sufrida en Barcelona.

Carlos Alcaraz volvió a entrenar con férula en la muñeca derecha
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El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, volvió a entrenar en la pista cubierta de la Carlos Alcaraz Academy, en Murcia, con una férula protectora en la muñeca derecha.

El jugador de El Palmar se lesionó hace un mes y medio durante el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, donde disputó su último partido oficial el 14 de abril con triunfo por 6-4 y 6-2 ante el finlandés Otto Virtanen. En un video publicado en Instagram, Alcaraz apareció golpeando la pelota con la mano izquierda para no forzar la derecha dañada.

La lesión dejó a Alcaraz fuera de los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, actualmente en disputa. El español también anunció su baja del ATP 500 de Queen's y de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

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