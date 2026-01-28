Alejandro Tabilo debutó con triunfo en el Challenger de Concepción y enfrentará a Matías Soto

Un triunfo para comenzar a tomar confianza en este inicio de temporada 2026. Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) sacó adelante un complicado partido para debutar con una victoria en el Challenger 100 de Concepción.

En un cotejo donde fue de menos a más, "Jano", primer cabeza de serie y único top 100 del torneo, evitó sorpresas y derrotó al qualy argentino Gonzalo Villanueva (268° del mundo) para sellar un duelo de chilenos ante Matías Soto en octavos de final. Fue un marcador de 7-5 y 6-4 tras dos horas y cinco minutos.

El zurdo nacido en Canadá entró desconectado al cotejo y sufrió un quiebre de entrada en el primer game, mientras que en el sexto juego desperdició cuatro puntos de quiebre. Sin embargo, cuando el trasandino sacó 5-4 por la manga, el nacional despertó justo para romper su turno y después volvió quebrar en el duodécimo para dar vuelta todo y llevarse el set, ganando cinco games consecutivos.

En el segundo episodio, el chileno salvó bolas de break en el primer y quinto juego, mientras que al igual que en el parcial anterior, quebró sobre el final, en el décimo game, para abrochar la victoria.

Con esto, Tabilo aseguró un duelo de chilenos en octavos de final ante Soto (389°), quien antes remontó para conseguir un gran triunfo ante el trasandino Nicolás Kicker (258°) por 2-6, 6-4 y 7-6 (3).

El partido entre nacionales se disputará este jueves en el último turno del court central del Estadio Español de Chiguayante, no antes de las 18:30 horas.