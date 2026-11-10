Barrios quedó eliminado en el Challenger de Lima II tras caer ante Varillas

El chileno Tomás Barrios, 191° en el ranking ATP, falló en su defensa del título en el Challenger de Lima II, tras perder este martes en la primera ronda del torneo peruano, ante el local Juan Pablo Varillas (200°).

Barrios, quien ganó el título en 2025, tuvo un buen arranque ante Varillas, pero sufrió la remontada y terminó cayendo por 4-6, 6-3 y 6-4, después de dos horas y media de partido.

En la segunda ronda, Varillas enfrentará al argentino Genaro Olivieri (244°), quien despachó al danés Elmer Moller por 6-4, 2-6 y 6-4.