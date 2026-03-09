Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

El chileno Amador Salazar cayó ante Pedro Boscardin en el Challenger de Santiago

Autor: Redacción Cooperativa
El tenista chileno Amador Salazar (1.273 del ranking ATP) cayó ante el brasileño Pedro Boscardin (258°) por 1-6 y 3-6, y quedó eliminado en la primera ronda del Challenger de Santiago.

El chileno comenzó el partido perdiendo su saque en el primer game y luego volvió a cederlo en dos ocasiones más durante el set.

El segundo parcial no fue muy distinto, y aunque el Salazar logró quebrar el saque del brasileño en dos oportunidades, Boscardin logró cerrar el partido en una hora y nueve minutos.

