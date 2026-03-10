Jarry profundizó su crisis y sumó en Punta Cana su duodécima derrota consecutiva
El chileno perdió ante el australiano Adam Walton en la primera ronda del Challenger.
El chileno Nicolás Jarry, 154° en el ranking ATP, estiró su negativa racha y sumó su duodécima derrota consecutiva, tras perder este martes en la primera ronda del Challenger de Punta Cana, en República Dominicana.
Jarry perdió ante el australiano Adam Walton (91°) por 7-6(5) y 6-1, en apenas hora y media de juego.
El último triunfo de Jarry fue el 4 de julio del año pasado, cuando venció al promisorio brasileño Joao Fonseca en la tercera ronda de Wimbledon.
En esta jornada el chileno Tomás Barrios (115°) también hará su debut en el cuadro principal del Challenger de Punta Cana, cuando enfrente al belga Raphael Collignon (77°), mientras que Cristian Garin (90°) tendrá su estreno el miércoles ante el checo Dalibor Svircina (109°).