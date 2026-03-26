Un chileno a la final: Nicolás Villalón y Matías Soto se citarán en semis del Challenger de Bucaramanga

Una gran jornada para el tenis nacional tuvo lugar este jueves en el Challenger 50 de Bucaramanga, ya que Nicolás Villalón (931° ATP) y Matías Soto (323°) se metieron entre los cuatro mejores para asegurar la presencia chilena en la final.

La sorpresa corrió por parte del joven Villalón, quien alcanzó esta instancia por primera vez en su carrera profesional tras remontar al argentino Juan Manuel La Serna (341°) con parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Por su parte, la segunda raqueta nacional que participa en el torneo colombiano no tuvo mayores inconvenientes para superar al local Daniel Salazar (986°) con un 7-5 y 6-1 en poco más de media hora de juego.

El choque entre ambos contendientes criollos tendrá lugar este viernes 27 de marzo a eso de las 15:40 horas (19:40 GMT).

El vencedor le tocará medirse al ganador entre el argentino Guido Iván Justo (280°) y el uruguayo Franco Roncadelli (332°).