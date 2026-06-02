Barrios, Garin y Jarry disputarán la qualy de Wimbledon

Este 29 de junio se dará inicio al Campeonato de Wimbledon, el torneo más antiguo y prestigioso del tenis, que corresponde al tercer Grand Slam de la temporada.

El major londinense ya tiene asegurado en su cuadro principal a un chileno como es Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP), al que buscarán sumarse en el main draw sus compatriotas Cristian Garin (114°), Tomás Barrios (136°) y Nicolás Jarry (180°).

Este martes el certamen dio a conocer la lista de entrada de la exigente ronda de clasificación, en la que aparecen inscritos los tenistas nacionales.

Pese a esto, en el caso de "Nico" todavía es una incertidumbre su fecha de regreso al circuito, aunque de momento está registrado en la qualy del Challenger de Ilkley de la próxima semana.

El "Príncipe" no juega desde hace un mes y medio por una lesión en el codo derecho que le impidió disputar las clasificatorias de Roland Garros. Sin embargo, se espera que pueda volver para la gira sobre césped, considerando que tiene la presión de defender una gran cantidad de puntos.

De hecho, solamente en Wimbledon defiende 230 unidades por haber alcanzado los octavos de final en 2025, viniendo precisamente desde la fase previa. En caso de no lograrlo, podría sufrir un brutal caída, incluso saliendo del top 400.