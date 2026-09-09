Matías Soto arrolló en el set final y avanzó a cuartos en el Challenger de Tulln
El copiapino está alcanzando su mejor ubicación en el Ranking Live.
El copiapino está alcanzando su mejor ubicación en el Ranking Live.
El tenista chileno Matías Soto (261° de la ATP) dio una contundente muestra de carácter este miércoles al derrotar al alemán Marvin Moeller (278°) y clasificar a los cuartos de final del Challenger de Tulln, en Austria.
El oriundo de Copiapó batalló durante una hora y 48 minutos para imponerse por parciales de 6-4, 3-6 y 6-0, en un duelo que comenzó favorable para el nacional gracias a un oportuno y certero quiebre en el décimo juego del primer parcial.
Pese a que el europeo reaccionó en la segunda manga y emparejó las acciones tras romper en dos ocasiones el saque del criollo, Soto rozó la perfección en el set decisivo, donde no le dio chances a su rival y le propinó un categórico 6-0 con tres quiebres consecutivos.
La victoria le significó un doble festejo a la raqueta nacional, ya que además de meterse entre los ocho mejores del certamen, trepó de manera provisoria hasta el casillero 233° del ranking en vivo, alcanzando el mejor puesto de su carrera.
Por el paso a las semifinales en el certamen austriaco, Matías Soto esperará al ganador del cruce entre el alemán Marko Topo (341°) y el ucraniano Vitaliy Sachko (188°), cuarto cabeza de serie de la competencia.