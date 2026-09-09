Matías Soto arrolló en el set final y avanzó a cuartos en el Challenger de Tulln

El tenista chileno Matías Soto (261° de la ATP) dio una contundente muestra de carácter este miércoles al derrotar al alemán Marvin Moeller (278°) y clasificar a los cuartos de final del Challenger de Tulln, en Austria.

El oriundo de Copiapó batalló durante una hora y 48 minutos para imponerse por parciales de 6-4, 3-6 y 6-0, en un duelo que comenzó favorable para el nacional gracias a un oportuno y certero quiebre en el décimo juego del primer parcial.

Pese a que el europeo reaccionó en la segunda manga y emparejó las acciones tras romper en dos ocasiones el saque del criollo, Soto rozó la perfección en el set decisivo, donde no le dio chances a su rival y le propinó un categórico 6-0 con tres quiebres consecutivos.

La victoria le significó un doble festejo a la raqueta nacional, ya que además de meterse entre los ocho mejores del certamen, trepó de manera provisoria hasta el casillero 233° del ranking en vivo, alcanzando el mejor puesto de su carrera.

Por el paso a las semifinales en el certamen austriaco, Matías Soto esperará al ganador del cruce entre el alemán Marko Topo (341°) y el ucraniano Vitaliy Sachko (188°), cuarto cabeza de serie de la competencia.