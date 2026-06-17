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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Matías Soto avanzó a cuartos de final en Asunción tras un reñido partido

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
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Un encuentro con dominio cambiante y donde el ranking no fue factor protagonizó este miércoles el tenista nacional Matías Soto (317° del mundo), quien tuvo que extremar recursos para derrotar al argentino Santiago De La Fuente (625°) y avanzar a cuartos de final en el Challenger de Asunción 2.

El chileno, quinto favorito del certamen paraguayo, luchó por más de dos horas y media para imponer sus condiciones sobre el trasandino, sacando adelante un sufrido triunfo por 6-2, 2-6 y 7-5.

En cuartos de final, Matías Soto se verá las caras con el vencedor del cruce entre el local Thiago Seyboth Wild (297°) y el dominicano Nick Hardt (340°).

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