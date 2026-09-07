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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Matías Soto debutó con una victoria en el Challenger de Tulln

Publicado:
| Periodista Digital: ATON
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El tenista chileno Matías Soto (261°) arrancó con el pie derecho su participación en el Challenger de Tulln, en Austria, al derrotar por parciales de 7-6 (5) y 6-2 al local Sandro Kopp (283°).

De esta manera, Soto regresó a los triunfos en el circuito después de su debut y despedida en Como hace una semana, y se citó en la siguiente ronda con el alemán Marvin Moeller (278°), quien venció al criollo cuando se enfrentaron a fines de agosto en Ausburgo.

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