Matías Soto debutó con una victoria en el Challenger de Tulln

El tenista chileno Matías Soto (261°) arrancó con el pie derecho su participación en el Challenger de Tulln, en Austria, al derrotar por parciales de 7-6 (5) y 6-2 al local Sandro Kopp (283°).

De esta manera, Soto regresó a los triunfos en el circuito después de su debut y despedida en Como hace una semana, y se citó en la siguiente ronda con el alemán Marvin Moeller (278°), quien venció al criollo cuando se enfrentaron a fines de agosto en Ausburgo.