Matías Soto fue arrollado por Nick Hardt en cuartos de final en el Challenger de Asunción

La aventura de Matías Soto (317° del ranking ATP) en el Challenger de Asunción 2 llegó a su fin este jueves, luego de que el tenista nacional perdiera increíblemente ante el dominicano Nick Hardt (340°) en los cuartos de final del certamen paraguayo.

El chileno, quinto favorito de la competición, desapareció el partido después de tomar la ventaja en el primer set y terminó sucumbiendo ante la efectividad de su adversario, quien se impuso por 3-6, 6-1 y 6-0 en una hora y 39 minutos.

Al margen de esta fea caída, "Mati" logró sumar varias unidades en el ranking en vivo, escalando momentáneamente hasta el 298° lugar, paso importantísimo en su objetivo de seguir trepando para capturar un lugar en la qualy para el US Open.