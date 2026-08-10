Oposición rusa denuncia persecución judicial por su postura sobre Ucrania

El partido opositor ruso Yábloko denunció que el motivo de la demanda judicial que puede excluirle de las elecciones parlamentarias de septiembre es su llamado a los rusos a votar por la paz en Ucrania.

"La clave de nuestras discrepancias es que nosotros estamos a favor de la paz y ellos a favor del derramamiento de sangre. Ellos entienden que la gente quiere votar por la paz. Y tienen miedo. Por eso nos quieren excluir de las elecciones", aseguró Nikolái Ribakov, líder de la formación liberal, durante su intervención ante el Tribunal Supremo.

En las últimas semanas en toda Rusia, según añadió, han recibido "millones de mensajes con palabras de apoyo". Mucha gente -dijo- "quiere y está dispuesta a votar en las próximas elecciones por Yábloko", el único partido ruso que se opone a la guerra.

En la misma línea, el fundador del partido, Grigori Yavlinski, aseguró en un mensaje que "Yábloko propuso a la gente votar a favor de la paz, la libertad y la vida sin miedo. Eso es lo más importante ahora y ningún otro partido en Rusia plantea algo parecido".

"Por eso quieren ahora excluir a Yábloko de las elecciones y arrebatar a la gente la opción de votar por algo que ahora es vital para ellos, el futuro de nuestro país", afirmó.

En el marco de la demanda interpuesta por el partido ultranacionalista Ródina (Patria), que respalda a Vladímir Putin, los opositores son acusados de llamados al extremismo y de la violación de la integridad territorial de Rusia, apoyar a minorías sexuales y violaciones de los derechos intelectuales durante la campaña electoral.

También levanta sospechas que el juez del Tribunal Supremo que preside la vista, Viacheslav Kirílov, es el mismo que ilegalizó en su momento a la organización de derechos humanos Memorial, Premio Nobel de la Paz 2022.