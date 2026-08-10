Conductor intentó sobornar con 10 mil pesos a Carabineros: Quedó detenido

Un procedimiento de fiscalización vehicular de rutina finalizó con la detención de un hombre de 46 años la madrugada de este lunes en la comuna de Pudahuel, luego de que intentara sobornar con 10 mil pesos a funcionarios de Carabineros para evitar la citación a los tribunales correspondientes y la retirada de su vehículo.

El hecho se registró en la intersección de calle Las Alondras con Avenida Teniente Cruz, cuando personal uniformado procedió a controlar un automóvil conducido por un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Al ser requerido por la documentación obligatoria del auto y su respectivo permiso para conducir, el individuo reconoció que no contaba con ninguno de los papeles al día, por lo que se le informó de una infracción de tránsito con citación al Juzgado de Policía Local.

Acto seguido, el hombre ofreció una suma de 10 mil pesos junto con los papeles del auto para evitar la sanción, motivo que derivó en su detención por cohecho en el mismo lugar.

Ante el intento de soborno, los funcionarios procedieron de inmediato al arresto. (FOTO: ATON)

Declaración de Carabineros y situación judicial

Respecto al operativo y la tipificación del delito, el jefe operativo nocturno de Carabineros, mayor Edson Salinas, confirmó que este sujeto "no portaba ninguna documentación ni licencia de conducir" al momento de ser fiscalizado.

"Cuando es advertido por el personal del procedimiento a realizar, consistente en dejarlo citado al Juzgado de Policía Local y retirarle el vehículo de circulación, este ofrece al personal policial la suma de 10 mil pesos, motivo por el cual, al verse el personal frente al delito de cohecho, estos proceden a su detención", detalló el uniformado.

El detenido fue trasladado a la unidad policial y puesto a disposición del Ministerio Público para su posterior control de detención por el delito flagrante de cohecho.