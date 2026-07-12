Matías Soto no pudo cerrar su gran semana y perdió la final del Challenger de Bogotá

El tenista nacional Matías Soto (296° en el ranking ATP) no pudo coronar su buena semana en Colombia y cayó este domingo en la final del Challenger de Bogotá ante el jugador local Nicolás Mejía (165°).

La raqueta nacional cedió el encuentro por parciales de 6-1 y 7-5 en una hora y 43 minutos de juego, en un duelo donde el colombiano aprovechó las imprecisiones del copiapino en el inicio del encuentro para marcar una diferencia que terminó siendo decisiva.

La primera manga fue dominada por el dueño de casa, quien rápidamente se puso 4-0 arriba tras conseguir dos quiebres de servicio. Aunque el chileno esbozó una reacción al recuperar un rompimiento en el sexto juego, Mejía contestó de inmediato con otro quiebre para cerrar el parcial por 6-1.

En el segundo set, Soto mostró un mejor semblante e incluso se colocó en ventaja tras quebrar en el cuarto juego. Sin embargo, el tenista de Cali recuperó la paridad en el séptimo game y volvió a romper el servicio del nacional en el undécimo para sellar el triunfo por 7-5.

Pese a la derrota, que le impidió repetir el título conseguido en marzo en el Challenger de Bucaramanga, Soto registrará un avance en la clasificación profesional, ya que subirá provisionalmente hasta el casillero 249° del ranking en vivo, quedando más cerca de disputar las clasificaciones del US Open.