Matías Soto perdió en Santa Cruz y dijo adiós al sueño de la qualy para Roland Garros

No pudo ser para Matías Soto (304° del ranking ATP). El tenista chileno perdió ante el boliviano Juan Carlos Prado (197°) en semifinales del Challenger de Santa Cruz y se despidió del sueño de capturara un cupo para la qualy de Roland Garros.

El chileno tenía la misión de ser campeón en el certamen altiplánico para meterse en el que sería el primer Grand Slam de su carrera, pero el local ganó por 6-2 y 7-5 en una hora y 37 minutos.

De esta manera, "Mati" se estancó en el 284° lugar del ranking en vivo, quedando sin posibilidades de meterse dentro de la etapa clasificatoria para el major francés, que en 2025 cortó en el 234° puesto.