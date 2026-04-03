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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Matías Soto se despidió del Challeger de San Luis Potosí tras caer en cuartos de final

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno perdió ante el colombiano Nicolás Mejía.

Matías Soto se despidió del Challeger de San Luis Potosí tras caer en cuartos de final
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El chileno Matías Soto, 294° en el ranking ATP, se despidió este viernes del Challenger de San Luis Potosí, en México, tras perder ante el colombiano Nicolás Mejía (171°).

Soto sucumbió ante el colombiano, tercer favorito del torneo, en una hora y 58 minutos, por 7-6(5) y 4-6.

Mejía, en semifinales, enfrentará al australiano Tristan Schoolkate (119°), quien eliminó al argentino Facundo Mena (305°) por 2-6, 6-2 y 7-6(2).

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