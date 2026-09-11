Matías Soto se despidió en cuartos de final de Tulln, pero logró el mejor ranking de su carrera

El tenista chileno Matías Soto (261° del ranking ATP) vio frenado su buen andar en el Challenger de Tulln, en Austria, luego de despedirse este viernes en la ronda de los cuartos de final del certamen europeo.

Pese a dar una dura batalla sobre la arcilla austríaca, la raqueta nacional terminó cediendo frente al ucraniano Vitaliy Sachko (188°), cuarto cabeza de serie, por parciales de 6-3, 1-6 y 6-2, en un cruce que se extendió por dos horas y ocho minutos de juego.

A pesar de la eliminación en la ronda de los ocho mejores, el balance es positivo para el deportista copiapino. Gracias a las dos victorias que sumó en el cuadro principal, el nacional alcanzará el próximo lunes el mejor ranking histórico de su carrera profesional.

De momento, el chileno escaló hasta el casillero 234° en la clasificación en vivo, superando el puesto 240° que ostentaba como su mejor registro desde abril del año pasado.

Tras cerrar su faena en el torneo austríaco, Soto emprenderá el regreso al país durante los próximos días para ponerse a disposición del capitán Nicolás Massú e integrarse a los trabajos del equipo chileno de Copa Davis, que se medirá ante España los días 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.