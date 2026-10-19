Tabilo abandonó el top 30 y hubo duros descensos de Garin y Barrios

Alejandro Tabilo, primera raqueta nacional, abandonó el grupo de los 30 mejores tenistas del mundo tras la actualización del ranking ATP de este lunes, luego de la finalización del Masters 1000 de Shanghai.

El zurdo chileno retrocedió un puesto para ubicarse en el 31° lugar del escalafón con 1.565 puntos, en una jornada que también dejó importantes caídas para sus compatriotas Cristian Garin y Tomás Barrios.

Garin descendió 20 posiciones y quedó en el 151° puesto con 371 unidades, mientras que Barrios sufrió una baja de 23 casilleros para situarse 155°, con 364 puntos.

Por su parte, Nicolás Jarry protagonizó una de las pocas noticias positivas para los nacionales, al subir 13 puestos y alcanzar el lugar 854°, con 30 unidades. El tenista chileno regresará este lunes a la competencia en el Challenger de Cali, tras seis meses de inactividad por una lesión en el codo derecho.

En la parte alta del ranking, Jannik Sinner continúa como número uno del mundo con 10.950 puntos, seguido por Alexander Zverev, quien suma 10.070 unidades y tiene asegurado terminar la temporada como líder del circuito, luego de que el italiano diera por finalizado su año debido a una lesión.

Top ten del ranking ATP:

1° Jannik Sinner (Italia) - 10.950 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) - 10.070 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) - 5.610 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) - 4.720 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) - 3.660 (+1)

6° Flavio Cobolli (Italia) - 3.640 (+1)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) - 3.590 (-2)

8° Alex de Miñaur (Australia) - 3.430 (+1)

9° Frances Tiafoe (Estados Unidos) - 3.380 (+1)

10° Arthur Fils (Francia) - 3.325 (+1)

Ranking de los chilenos: