Tabilo perdió terreno en el ranking ATP en una actualización poco favorable para los chilenos

Una jornada de retrocesos vivieron las principales raquetas nacionales en el ranking mundial de la ATP, el cual actualizó sus registros este jueves debido a la finalización del Masters 1.000 de Montreal, ayer miércoles.

El principal afectado dentro de la elite fue Alejandro Tabilo, quien pese a mantenerse firme como el número uno de Chile, un descenso de tres casilleros, pasando del puesto 26° al 29° del orbe a la espera de su estreno en Cincinnati.

Cristian Garin, en tanto, quien se ha mantenido alejado de la competencia, cedió un lugar para situarse 137°. Por su parte, Tomás Barrios retrocedió dos escalones y se ubicó 147°, mientras que Nicolás Jarry apareció en el casillero 768°.

En la parte alta de la clasificación no hubo cambios en el podio: el italiano Jannik Sinner se mantiene en la cima del planeta, escoltado por el español Carlos Alcaraz (2°) y el alemán Alexander Zverev (3°).

La gran novedad del Top Ten la protagonizó el estadounidense Ben Shelton, quien escaló cuatro posiciones para instalarse en el sexto lugar tras revalidar el título en el Masters 1.000 de Montreal.

El Top Ten Mundial

1. Jannik Sinner (ITA) - 13.450 puntos (0)

2. Carlos Alcaraz (ESP) - 8.160 (0)

3. Alexander Zverev (ALE) - 8.090 (0)

4. Felix Auger-Aliassime (CAN) - 4.740 (0)

5. Novak Djokovic (SER) - 3.760 (0)

6. Ben Shelton (EE.UU.) - 3.670 (+4)

7. Daniil Medvedev (RUS) - 3.580 (-1)

8. Alex de Miñaur (AUS) - 3.560 (-1)

9. Taylor Fritz (EE.UU.) - 3.375 (-1)

10. Flavio Cobolli (ITA) - 3.330 (-1)

Revisa el ranking de los chilenos