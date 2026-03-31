Tomás Barrios cayó ante Murkel Dellien en su debut en el Challenger de Sao Leopoldo
Con esta derrota, el chileno descenderá al menos hasta el puesto 122 del ranking.
Con esta derrota, el chileno descenderá al menos hasta el puesto 122 del ranking.
El tenista chileno Tomás Barrios (115°) cayó este martes ante boliviano Murkel Dellien (309°) por parciales de 6-4 y 6-3, tras una hora y 51 minutos de partido, en su estreno en el Challenger de Sao Leopoldo.
En el primer set, el chillanejo desperdició una ventaja de 4-2, al perder cuatro juegos consecutivos con dos rupturas incluidas.
Mientras que, en la segunda manga entregó su servicio en el tercer y noveno juego para sentenciar la derrota.
Con esta caída, Barrios descenderá al menos hasta el casillero 122 del ranking, debido a que esta semana defendía el título que conquistó el año pasado en esta misma fecha en Campinas.