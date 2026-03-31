Tomás Barrios cayó ante Murkel Dellien en su debut en el Challenger de Sao Leopoldo

El tenista chileno Tomás Barrios (115°) cayó este martes ante boliviano Murkel Dellien (309°) por parciales de 6-4 y 6-3, tras una hora y 51 minutos de partido, en su estreno en el Challenger de Sao Leopoldo.

En el primer set, el chillanejo desperdició una ventaja de 4-2, al perder cuatro juegos consecutivos con dos rupturas incluidas.

Mientras que, en la segunda manga entregó su servicio en el tercer y noveno juego para sentenciar la derrota.

Con esta caída, Barrios descenderá al menos hasta el casillero 122 del ranking, debido a que esta semana defendía el título que conquistó el año pasado en esta misma fecha en Campinas.