Tomás Barrios cayó en primera ronda del Challenger de Iasi tras desperdiciar un match point

Tras su reciente eliminación en la ronda final de la qualy de Wimbledon, Tomás Barrios (137° de la ATP) regresó a la superficie de arcilla en el circuito Challenger, registrando un adverso debut en el torneo de Iasi, Rumania.

El jugador chillanejo, que ingresó al cuadro principal como el sexto cabeza de serie, no logró consolidar su favoritismo y terminó cayendo ante el ruso Ilia Simakin (304°) por parciales de 4-6, 7-5 y 7-6 (7), luego de una intensa batalla que se extendió por tres horas y 19 minutos.

A pesar de comenzar con buen pie al adjudicarse la primera manga, Barrios experimentó un descenso en su regularidad durante el segundo set, permitiendo la reacción de su rival. En el capítulo definitivo, el chileno mostró capacidad de reacción al recuperar un quiebre cuando Simakin sacaba para el partido con un 5-3 a favor, forzando la definición en el tiebreak.

En el desempate, el panorama fue sumamente reñido. El nacional logró salvar dos puntos de partido en contra, pero posteriormente desperdició una oportunidad para quedarse con el triunfo mientras sacaba 6-5, cediendo finalmente el compromiso de manera ajustada.

Con este resultado, la raqueta nacional dejó pasar la opción de sumar puntos valiosos en la clasificación, manteniéndose provisionalmente en el casillero 137 del escalafón en vivo.

El próximo desafío para Tomás Barrios será en los Países Bajos, donde tiene previsto competir la próxima semana en el Challenger de Bunschoten, torneo en el que proyecta presentarse como el primer sembrado del cuadro.