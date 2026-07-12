Tomás Barrios conoció su camino tras el sorteo del Challenger de Bunschoten
Por ranking, el nacional asoma como favorito en las primeras rondas.
Por ranking, el nacional asoma como favorito en las primeras rondas.
El tenista nacional Tomás Barrios (137° del ranking ATP) conoció a su rival tras el sorteo del Challenger 75 de Bunschoten, en Países Bajos, donde figura como primer cabeza de serie.
El chileno, quien tuvo debut y despedida a inicios de semana en Iasi, Rumania, fue emparejado en la ronda inicial con el invitado local Niels Visker (453°), rival inédito para el chillanejo.
En caso de superar al europeo, en la siguiente instancia el nacional enfrentaría al vencedor del cruce entre el belga Buvaysar Gadamauri (255°) y el suizo Mika Brunold (408°).
"Tomi" recién se vería las caras con otro preclasificado recién en unos hipotéticos cuartos de final, donde asoma como potencial adversario el brasileño Joao Reis da Silva (236°), octavo favorito del certamen.