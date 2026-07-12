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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios conoció su camino tras el sorteo del Challenger de Bunschoten

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Por ranking, el nacional asoma como favorito en las primeras rondas.

Tomás Barrios conoció su camino tras el sorteo del Challenger de Bunschoten
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El tenista nacional Tomás Barrios (137° del ranking ATP) conoció a su rival tras el sorteo del Challenger 75 de Bunschoten, en Países Bajos, donde figura como primer cabeza de serie.

El chileno, quien tuvo debut y despedida a inicios de semana en Iasi, Rumania, fue emparejado en la ronda inicial con el invitado local Niels Visker (453°), rival inédito para el chillanejo.

En caso de superar al europeo, en la siguiente instancia el nacional enfrentaría al vencedor del cruce entre el belga Buvaysar Gadamauri (255°) y el suizo Mika Brunold (408°).

"Tomi" recién se vería las caras con otro preclasificado recién en unos hipotéticos cuartos de final, donde asoma como potencial adversario el brasileño Joao Reis da Silva (236°), octavo favorito del certamen.

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