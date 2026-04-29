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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios sufrió dura caída y dijo adiós a Mauthausen

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno sufrirá un descenso en el ranking mundial de la ATP.

Tomás Barrios sufrió dura caída y dijo adiós a Mauthausen
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El tenista chileno Tomás Barrios (123° de la ATP) sufrió una dura caída en los octavos de final del Challenger de Mauthausen, en Austria, luego de caer en sets corridos ante el local Lukas Neumayer (195°).

El jugador oriundo de Chillán se mostró irregular con su servicio y eso terminó pasándole la cuenta para terminar cayendo por 7-6 (4) y 6-4 en dos horas y 14 minutos.

Con esta derrota, el número tres de Chile perderá 42 puntos ATP y ello le vale un descenso de 10 puestos en el Ranking Live ubicándose en el casillero 133.

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