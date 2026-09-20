Canadá, Alemania y Gran Bretaña clasificaron a las Finales de la Copa Davis
Este fin de semana se completó la segunda ronda de las Qualifiers.
Este fin de semana se completó la segunda ronda de las Qualifiers.
Los equipos de Canadá, Alemania y Gran Bretaña sellaron sus clasificaciones a las Finales de la Copa Davis, tras superar este fin de semana sus respectivas series en las Qualifiers.
Canadá selló su clasificación el sábado en la noche, por 3-1 sobre Francia, con la victoria de Felix Auger Aliassime por 4-6, 7-6(5) y 6-4 sobre Arthur Rinderknech, en una serie que se alargó tras el triunfo de los galos en el dobles.
Este domingo, el turno fue para Alemania, que eliminó a Croacia con un 3-1 en el Heristo Arena de Halle, en pista dura.
La figura fue Alexander Zverev, el número dos del mundo, quien ganó sus dos encuentros individuales. El sábado comenzó ganando a Matej Dodig por 6-4 y 7-6(3), pero los croatas igualaron la serie con la victoria de Dino Prizmic a Daniel Altmaier por 6-4 y 6-3.
Los germanos sellaron la clasificación este domingo, con el triunfo en el dobles de Kevin Krawietz y Tim Puetz ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5 y 6-2, y después Alexander Zverev selló el pase a las Finales al vencer a Dino Prizmic por 6-2 y 6-4.
Finalmente, Gran Bretaña arrolló a Ecuador con un 4-0 en Londres. El sábado encarrilló la serie con los triunfos de Toby Samuel y Arthur Fery sobre Andrés Andrade y Alvaro Guillen Meza, respectivamente; y en esta jornada amarró el objetivo en el dobles.
Henry Patten y Neal Skupski tumbaron a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3 y 6-4. Después, en un partido ya intrascendente, Harry Wenkelken se impuso a Angel Véliz por 6-2 y 6-3.
Con estos resultados, los clasificados a las finales son Alemania, Gran Bretaña, Canadá, República Checa, Austria, Corea del Sur, España (que derrotó a Chile) y el anfitrión Italia.
Las finales de la Copa Davis se disputarán en Bologna, entre el 24 y 29 de noviembre.