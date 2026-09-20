Canadá, Alemania y Gran Bretaña clasificaron a las Finales de la Copa Davis

Los equipos de Canadá, Alemania y Gran Bretaña sellaron sus clasificaciones a las Finales de la Copa Davis, tras superar este fin de semana sus respectivas series en las Qualifiers.

Canadá selló su clasificación el sábado en la noche, por 3-1 sobre Francia, con la victoria de Felix Auger Aliassime por 4-6, 7-6(5) y 6-4 sobre Arthur Rinderknech, en una serie que se alargó tras el triunfo de los galos en el dobles.

Este domingo, el turno fue para Alemania, que eliminó a Croacia con un 3-1 en el Heristo Arena de Halle, en pista dura.

La figura fue Alexander Zverev, el número dos del mundo, quien ganó sus dos encuentros individuales. El sábado comenzó ganando a Matej Dodig por 6-4 y 7-6(3), pero los croatas igualaron la serie con la victoria de Dino Prizmic a Daniel Altmaier por 6-4 y 6-3.

Los germanos sellaron la clasificación este domingo, con el triunfo en el dobles de Kevin Krawietz y Tim Puetz ante Nikola Mektic y Mate Pavic por 7-5 y 6-2, y después Alexander Zverev selló el pase a las Finales al vencer a Dino Prizmic por 6-2 y 6-4.

Finalmente, Gran Bretaña arrolló a Ecuador con un 4-0 en Londres. El sábado encarrilló la serie con los triunfos de Toby Samuel y Arthur Fery sobre Andrés Andrade y Alvaro Guillen Meza, respectivamente; y en esta jornada amarró el objetivo en el dobles.

Henry Patten y Neal Skupski tumbaron a Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por 6-3 y 6-4. Después, en un partido ya intrascendente, Harry Wenkelken se impuso a Angel Véliz por 6-2 y 6-3.

Con estos resultados, los clasificados a las finales son Alemania, Gran Bretaña, Canadá, República Checa, Austria, Corea del Sur, España (que derrotó a Chile) y el anfitrión Italia.

Las finales de la Copa Davis se disputarán en Bologna, entre el 24 y 29 de noviembre.