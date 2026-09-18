Copa Davis: Gustavo Heide estiró ventaja de Brasil sobre Suiza tras batir a Stan Wawrinka

El brasileño Gustavo Heide, 123° en el ranking mundial, venció al veterano Stan Wawrinka (134°) y estiró la ventaja de Brasil por 2-0 sobre Suiza en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Heide necesitó dos horas y 37 minutos para remontar por 4-6, 7-6(4) y 6-4 a Wawrinka, de 41 años, exnúmero tres del mundo y ganador de tres Grand Slam, quien está disputando por última vez la Copa Davis.

En el primer partido de este viernes, João Fonseca, número uno de Brasil y 29° en la clasificación de la ATP, se impuso también por 2-1 (4-6, 6-3 y 6-2) al suizo Dominic Stricker (262°) igualmente con una gran remontada.

La disputa prosigue el sábado con el partido de dobles entre los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz y los suizos Dominic Stricker y Jakub Paul. En caso de victoria de los locales por parejas, Brasil avanza a la siguiente ronda.

El mismo sábado y tras el partido de dobles, en caso de que sea necesario, Fonseca enfrentará a Wawrinka y Heide a Stricker en los singles.