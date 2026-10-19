Marc López fue nombrado nuevo capitán de España en Copa Davis

Marc López, extenista español y campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, fue designado como nuevo capitán del equipo de España de Copa Davis, cargo que asumirá el 1 de enero de 2027 en reemplazo de David Ferrer.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) confirmó este lunes el nombramiento del exjugador de 44 años, quien estará al frente del combinado hispano durante las próximas tres temporadas, hasta finales de 2029.

El cambio se producirá después de que Ferrer anunciara su decisión de dejar la capitanía a finales de 2026, renunciando al último año de su contrato por motivos personales.

Actualmente, López se desempeña como asistente técnico del propio Ferrer, función que mantendrá durante las Finales de la Copa Davis, programadas entre el 24 y el 29 de noviembre en Bolonia, Italia, antes de comenzar oficialmente su nuevo ciclo.

El futuro capitán español cuenta con una destacada trayectoria como doblista. En 2016 conquistó Roland Garros junto a Feliciano López y posteriormente obtuvo la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro formando pareja con Rafael Nadal.

También ganó las Finales ATP de dobles en 2012 junto a Marcel Granollers, alcanzó el tercer lugar del ranking mundial de la especialidad y disputó otras tres finales de Grand Slam.

En Copa Davis debutó con España en 2012 y participó en 13 eliminatorias, incluida la final de aquella temporada. Se retiró del tenis profesional en mayo de 2022 y ahora tendrá su primera experiencia como capitán del conjunto nacional.