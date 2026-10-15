David Ferrer dejará la capitanía de España en la Copa Davis a fin de año

El extenista español David Ferrer dejará su cargo como capitán del equipo de España de Copa Davis al término de 2026, pese a que mantenía un contrato vigente con la Federación Española de Tenis (RFET) hasta finales de 2027.

El exnúmero tres del mundo, que asumió la conducción del conjunto hispano en 2023, comunicó su decisión a través de sus redes sociales y explicó que responde a razones personales.

"Quería anunciar que este será mi último año como capitán de Copa Davis, renunciando al año 2027", expresó Ferrer en su comunicado.

El español también agradeció la oportunidad de dirigir al equipo de su país. "Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura", señaló.

Respecto a las razones de su salida, el extenista de 44 años explicó que "los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa".

Ferrer continuará al frente de España durante las Finales de la Copa Davis, programadas para noviembre en Bolonia, instancia a la que su equipo accedió luego de superar por 4-0 a Chile en el Estadio Nacional de Santiago durante septiembre.

"A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia", afirmó.

Como jugador, Ferrer conquistó tres títulos de Copa Davis y alcanzó el tercer lugar del ranking ATP, además de conseguir 27 trofeos individuales durante su carrera profesional.