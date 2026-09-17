Rafael Jódar reconoció problemas de salud antes de la serie con Chile en la Copa Davis

Rafael Jódar, 14° del ranking ATP y una de las figuras de España que enfrentará a Chile en la serie de Copa Davis, reconoció los problemas de salud que tuvo durante la práctica de este miércoles, aunque señaló que los superó y está preparado para el fin de semana.

"Estoy bien, preparado. Ayer (miércoles) no pasé un día bueno porque tenía unos problemas estomacales, pero estoy preparado, ya pasó y estoy al cien por ciento para afrontar esta eliminatoria con una mentalidad positiva", declaró Jódar tras el sorteo de los partidos este jueves.

Asimismo, el exnúmero 11 del mundo subrayó "tenemos un equipo muy ilusionado. Intentaremos empezar cada partido de la mejor manera posible, sabiendo que el ambiente va a ser difícil. Este tipo de eliminatorias te hacen mejorar como jugador y te dan mucha experiencia".

Jódar fue designado como primer singlista de España y jugará ante Cristian Garin (133°) en el segundo turno del sábado, después del partido de Alejandro Tabilo (28°) y Daniel Mérida (41°), que será a las 13:00 horas (16:00 GMT).