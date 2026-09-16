Tabilo anticipó serie ante España: "Estamos muy ilusionados; hay que ganar como sea"

El tenista chileno Alejandro Tabilo, número 28 del ranking ATP y primera raqueta nacional, anticipó la serie de Copa Davis que Chile disputará este fin de semana ante España en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Tras la práctica de este miércoles, el zurdo se mostró entusiasmado con la preparación del equipo: "Muy motivado. Mentalmente estamos ahí con todo el equipo, muy ilusionados con lo que puede ser este fin de semana. Así que estamos entrenando muy, muy duro, y físicamente me siento muy bien en la cancha y muy cómodo", señaló.

Sobre el paso de las canchas duras de la gira norteamericana a la arcilla, Tabilo explicó que la adaptación ha sido rápida. "Ha sido más o menos normal. Me he acomodado bien rápido. Ya hemos estado jugando juntos, moviendo mucho más en la arcilla y ya revisando mejor. Entonces eso es importante y cada día me siento más cómodo", sostuvo.

El nacional también restó importancia a su condición de principal singlista del equipo y apuntó al desafío colectivo. "Esto es un trabajo en equipo, así que hay que ganar los puntos como sea", afirmó.

"Hay que estar pensando cómo enfrentamos este primer día. También el dobles es muy importante. Entonces, tratar de darle ahí una victoria a Chile. Pero lo más importante es que nos apoyemos como equipo y podamos salir adelante", agregó.

Respecto de la incertidumbre sobre su rival para la jornada inaugural, Tabilo aseguró que conoce bien a los integrantes del conjunto español y que el sorteo de este jueves permitirá terminar de preparar la estrategia.

"No me preocupa tanto, porque igual en este minuto conozco muy bien a todos los del equipo. Obviamente, Jódar no va a ser el que primero juego. Así que uno igual se prepara, sabe bien cómo juegan los otros y con quién sea. Hay que estudiarlo bien. Tenemos mañana el sorteo, así que vamos a tener un día más para preparar bien", comentó.

Finalmente, el chileno destacó que la serie se dispute en medio de las Fiestas Patrias y con las entradas agotadas. "Es muy lindo. Ojalá lleguen muchos a apoyar. Sé que está todo vendido. Así que increíble todo el apoyo que en este minuto nos está dando la gente. Va a ser una linda serie. Ojalá darles ahí una alegría. Pero que vengan con mucha energía, que nos va a ayudar mucho", cerró.