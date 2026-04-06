Cristian Garin mantuvo su sólida racha y se citó con Zverev en Montecarlo

El tenista chileno Cristian Garin (109° de la ATP) mantuvo su buen nivel y este lunes se instaló en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo tras vencer en sets corridos al italiano Matteo Arnaldi (107°) en la primera ronda del tradicional certamen monegasco.

El número dos de Chile, que venía de jugar en días consecutivos por la fase previa del torneo, se impuso por 6-2 y 6-4 al europeo en un duelo que se prolongó por una hora y 28 minutos.

El nacional disfrutó de buenos pasajes a lo largo del partido, aunque por momentos el italiano lo complicó.

Pese a ello, Garin hizo gala de sus buenos golpes en arcilla y terminó imponiéndose con solidez y mostrando consistencia en los momentos más complicados.

En su próximo desafío, el nacional se verá las caras ante el número tres del mundo, el alemán Alexandre Zverev, quien quedó libre en primera instancia.

Garin y el germano se han enfrentado en tres ocasiones con dos victorias para el nacional (2019 y 2024, ambas en Munich) y uno para el nacido el Hamburgo (Roma 2022).

Además, con esta victoria está sumando 80 puntos, lo que le vale un sólido ascenso para situarse 82° en el Ranking Live.