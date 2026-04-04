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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin sumó un gran triunfo en el inicio de la qualy de Montecarlo

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El nacional quedó a un paso del cuadro principal del Masters 1.000 monegasco.

Cristian Garin sumó un gran triunfo en el inicio de la qualy de Montecarlo
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El chileno Cristian Garin (100° ATP) se reencontró con el triunfo en la primera ronda clasificatoria del Masters 1000 de Montecarlo, donde derrotó en tres sets al neerlandés Jasper de Jong (99°).

La cuenta inició arriba para el nacional y, pese a ceder el segundo parcial, cerró una cuenta de 7-5, 1-6 y 6-1 en una hora y 45 minutos de juego.

El partido comenzó equilibrado, con ambos tenistas ganando sus respectivos servicios hasta que Garín logró quebrarle a su rival en el undécimo juego para luego, confirmando su saque, llevarse el set en 49 minutos.

El panorama, sin embargo, cambió radicalmente en la segunda manga puesto que De Jong le quebró el servicio dos veces al chileno para concretar su ventaja y cerrar el set a su favor en 33 minutos.

Garin no desfalleció y superó aquella irregularidad: En el tercer set llegó a estar 5-0 arriba merced a dos quiebres y llegar al 6-1 final en sólo 23 minutos.

El chileno ahora espera horario para jugar la final de la qualy ante el georgiano Nikoloz Basilashvilli (129°) quien venció por 6-3 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff (75°).

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