Cristian Garin tiene rival y programación para la qualy del Masters de Montecarlo

El tenista nacional Cristian Garin, 100° del ranking ATP, conoció su camino en la qualy del Masters 1.000 de Montecarlo, quedando emparejado en la primera fase con el neerlandés Jesper de Jong (99°).

En caso de avanzar, "Gago" buscará el paso al cuadro principal frente al alemán Jan-Lennard Struff (75°) o el georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).

El partido de la raqueta chilena está programado para jugarse este sábado 4 de abril a las 8:00 horas (11:00 GMT) en la cancha 11 del complejo monegasco.