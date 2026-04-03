Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin tiene rival y programación para la qualy del Masters de Montecarlo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ariqueño debutará este sábado en el torneo de Mónaco.

Cristian Garin tiene rival y programación para la qualy del Masters de Montecarlo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista nacional Cristian Garin, 100° del ranking ATP, conoció su camino en la qualy del Masters 1.000 de Montecarlo, quedando emparejado en la primera fase con el neerlandés Jesper de Jong (99°). 

En caso de avanzar, "Gago" buscará el paso al cuadro principal frente al alemán Jan-Lennard Struff (75°) o el georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).

El partido de la raqueta chilena está programado para jugarse este sábado 4 de abril a las 8:00 horas (11:00 GMT) en la cancha 11 del complejo monegasco.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada