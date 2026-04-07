¿Cuándo y dónde ver a Garin contra Alexander Zverev en Montecarlo?

El chileno Cristian Garin (109° de la ATP) ya tiene programación para enfrentar al tenista alemán Alexander Zverev (3°) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo.

El ariqueño se verá las caras con el germano luego de avanzar desde las clasificaciones y superar sin contratiempos la primera etapa del campeonato monegasco.

¿Cuándo y dónde ver a Garin vs. Zverev?

El partido está pactado para jugarse este miércoles 8 de abril en el segundo turno del Court "Rainier III", cuya acción arranca a eso de las 05:00 horas.

Por eso, se espera que el compromiso empiece alrededor de las 07:00 horas, tras el cruce de Daniil Medvedev con Matteo Berrettini.

Podrás seguir el cotejo a través de la plataforma Disney+ Premium y en las señales de ESPN.

Será el cuarto desafío entre ambas raquetas. En el historial, Garin lidera con dos victorias versus una caída.

La última vez que se midieron fue en Munich en el 2019, en la ronda de cuartos de final, con triunfo para el chileno por 6-4, 5-7 y 7-5.