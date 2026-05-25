¿Cuándo y dónde ver el debut de Cristian Garin en Roland Garros?

El tenista chileno Cristian Garin (114° del ranking ATP) debutará en la primera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, ante el estadounidense Learner Thien (18°).

El partido está programado aproximadamente a las 08:00 horas (12:00 GMT) y se podrá seguir íntegramente en la plataforma de streaming Disney+Premium; además, tendrá cobertura en las señales de ESPN en TV cable.

"Gago" viene de caer sorpresivamente en la qualy del ATP de Hamburgo ante Henri Squire (249°), e intentará dar la sorpresa en la arcilla parisina.

Por otro lado, Learner Thien llega en gran momento, tras haberse coronado campeón del ATP 250 de Ginebra, tras haber vencido al argentino Mariano Navone (38°) en la final.

En caso de avanzar, el ariqueño enfrentará al ganador de la llave entre el argentino Facundo Díaz Acosta (151°) y el chino Zhizhen Zhang (224°).